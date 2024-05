Il labirinto di Creta di Piovani in scena al Petruzzelli

È in programma giovedì 16 maggio alle 20.30 la prima dell'opera Il labirinto di Creta che la fondazione Petruzzelli ha commissionato a Nicola Piovani nell'ambito della programmazione per ragazzi. Tutto esaurito per le recite del 18 e 19 maggio, pochi i posti disponibili per il 16 ed il 21 maggio.

La nuova produzione e il nuovo allestimento della fondazione Petruzzelli nascono "con il preciso intento - spiega la fondazione - di generare una nuova visione e partecipazione ad uno spettacolo d'opera 'nuova', con un approccio che tenga conto della contemporaneità dei linguaggi, e cosa ancor più ricercata, alla pluralità delle idee su temi condivisi".

Nelle varie recite, una prima parte precederà la messa in scena dello spettacolo con la presenza dei divulgatori Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Barbero che si alterneranno sul palcoscenico preparando gli spettatori sui temi sviluppati dagli autori dell'opera, Paola Ponti e Nicola Piovani. I due relatori introdurranno il mito da cui parte la nuova opera per ragazzi della fondazione teatro Petruzzelli.

Alessandro Barbero sarà il relatore d'eccezione delle rappresentazioni de Il labirinto di Creta in programma sabato 18 e domenica 19 maggio alle 18, Pietrangelo Buttafuoco sarà il relatore che introdurrà le recite di giovedì 16 e martedì 21 maggio alle 20.30.

Il libretto e la regia de Il labirinto di Creta sono firmati da Paola Ponti e dallo stesso Nicola Piovani che condurrà l'orchestra e il coro del Petruzzelli. Maestro del coro Marco Medved, regista collaboratore Alessandra Premoli, scene e disegno luci sono di Angelo Linzalata, i costumi sono di Luigi Spezzacatene, il video design di Leandro Summo.

A dar vita allo spettacolo giovedì 16 maggio alle 20.30, sabato 18 maggio alle 18, domenica 19 maggio alle 18 e martedì 21 maggio alle 20.30 saranno: William Hernandez (Don Cosimo), Maria Rita Combattelli (Arianna), Carlotta Proietti (Papela), Murat Can Guvem e Jésus Hernández (Teseo), Federica Giansanti (Fedra), Toni Nežić (Il Minotauro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA