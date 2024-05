Vannacci, sul vincitore di Eurovision solo un'esternazione

Sul vincitore dell'Eurovision "non ho fatto nessuna polemica, ho espresso solamente un'opinione.

D'altra parte è una figura molto eccentrica no? È una figura che non si incontra normalmente e quindi ritengo che probabilmente rappresenti un modello che nella realtà non è facile da vedere".

Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee con la Lega, a Bari rispondendo alla domanda se fosse pentito delle polemiche provocate dalle sue parole sul vincitore dell'Eurovision, Nemo. "A volte ci si chiede ma cosa si vuole premiare? Una prestazione artistica oppure un modello che si vuole far assurgere alla normalità. E' per quello che ho fatto quella esternazione che mi sembra più che motivata".



