Salvini, sono convinto che con Vannacci cambieremo l'Europa

"C'è un'Italia che ha voglia di principi, di valori, di onestà, di lealtà, di parlare di famiglia, di lavoro, di giovani e quindi con Roberto Vannacci sono convinto che questa Europa la cambieremo e anche questa Puglia la cambieremo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari.

"Vengo da Lecce - ha aggiunto - dove ho presentato Adriana Poli Bortone, candidato sindaco con un'eccellente squadra e tanti giovani. Ora sono a Bari dove c'è un giovane avvocato (il candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito, ndr) che ama questa città più di se stesso e più della Lega e, quindi, conto che potrà fare tanto. Ed è bello che la prima uscita pubblica insieme a tanti cittadini con Roberto Vannacci sia proprio in questa città straordinaria che nelle ultime settimane è finita agli onori delle cronache per problemi e invece a me piacerà riportarla per quello che è. Da ministro delle infrastrutture poi per altro stiamo investendo in Puglia tantissimo non solo sull'Alta velocità. A Bari ho incontrato il comitato" per la messa in sicurezza della Statale 100 dove ci sono stati "nove morti in cinque mesi" quindi "stiamo lavorando per mettere in sicurezza questa splendida terra".



