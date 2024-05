Medimex 2024, al museo di Taranto mostra su John Lennon

Medimex 2024, in programma a Taranto dal 19 al 23 giugno con i concerti di The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain, presenta tra i suoi eventi principali la mostra 'Bob Gruen: John Lennon, The New York Years' e il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration. La mostra, che sarà visitabile dal 19 giugno al 14 luglio al museo archeologico nazionale MArTA, racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono. Poco dopo che la coppia si era trasferita a New York nel 1971, Bob Gruen - che sarà presente al Medimex e parteciperà mercoledì 19 giugno ad un incontro al MarTA - divenne loro fotografo personale, oltre che amico, riuscendo così a documentarne, attraverso la sua macchina fotografica, immagini che li ritraevano sia nella vita professionale che in quella privata.

Dal 20 al 23 giugno, sulla facciata del castello aragonese di Taranto, è in programma il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, azione di arte pubblica che vuole essere una riflessione sul tema della manifestazione. Trovare una figura capace di rivelare l'essenza dell'intelligenza artificiale (AI) - la certezza e il dubbio, la bellezza e l'orrore - è stato il primo focus del lavoro.

Pensata non solo come esito concettuale di incroci culturali e di memorie iconografiche, l'immagine allegorica della Sirena connette insieme due aspetti: il simbolo dell'inganno e il mito legato alla fondazione di Taranto. "La scelta di ritrarre l'AI con la una Sirena Cibernetica - è detto in una nota - è funzionale a rappresentare la creatura che incanta l'umano, celando la propria pericolosità".

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA