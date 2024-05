Accoltella il marito e si costituisce, l'uomo è fuori pericolo

E' considerato fuori pericolo il 41enne di Taranto accoltellato all'alba di oggi dalla moglie 38enne al culmine di un violento litigio. Lo riferiscono fonti dell'Asl, spiegando che l'uomo ha subito diverse coltellate al torace, ma i tagli riscontrati non risultano profondi. L'uomo, residente al quartiere Tamburi, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Sarebbe stata proprio la moglie a chiamare il 118 dopo averlo accoltellato. Poi la donna, accompagnata dai suoi legali Salvatore Maggio e Marino Galeandro, si è presentata in Questura, dove è stata interrogata dalla squadra mobile.

Il 41nne, secondo quanto emerso, avrebbe riferito ai sanitari di avere subito un incidente domestico, una caduta accidentale attorno alle 5 e mezzo di mattina, versione ritenuta incompatibile con le ferite riportate. L'uomo è stato sottoposto a una tac che non ha evidenziato lesioni importanti. Si tratterebbe di ferite da taglio superficiali, anche se multiple.

La 38enne, che ha utilizzato un coltello con lama di 30 centimetri, a quanto si è appreso ha ammesso gli addebiti sostenendo di aver agito per gelosia. La donna, accusata di tentato omicidio, è trattenuta in questura in attesa delle determinazioni del pm Marco Colascilla Narducci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA