Un 25enne è morto e un altro giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada provinciale 272 a pochi chilometri da San Marco in Lamis, nel Foggiano, nei pressi del convento di San Matteo. L'auto su cui viaggiavano entrambi, un'Alfa 147, ha sbandato ed è finita contro un muretto. Sul posto stanno operando carabinieri e vigili del fuoco. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale. La vittima era di San Marco in Lamis.



