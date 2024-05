Vito Fatiguso è il nuovo presidente dell'Assostampa Puglia

Vito Fatiguso è il nuovo presidente dell'Associazione della stampa di Puglia. E' stato eletto dal nono congresso regionale che si è riunito oggi a Bari. Cronista del Corriere del Mezzogiorno, 49 anni, Fatiguso è da tempo impegnato nel sindacato dei giornalisti in cui ha rivestito l'incarico di vicepresidente. Fatiguso succede a Bepi Martellotta che ha guidato l'Assostampa di Puglia per due mandati.

Il congresso ha discusso ampiamente di precariato, delle sfide legate all'intelligenza artificiale, e della necessità di intervenire per arginare la crisi del mondo dell'editoria pugliese, approvando all'unamimità una mozione su questi temi.

Vicepresidenti dell'Assostampa sono stati eletti Antonello Cassano (professionale) e Mariateresa Amoruso (collaboratori).

Nel consiglio direttivo sono stati eletti, tra i professionali, Donatella Azzone, Vincenzo Chiumarulo, Giovanni Longo, Rosalia Marcantonio, Isabella Maselli, Marco Seclì, Floriana Tolve; tra i collaboratori Luciana Doronzo e Antonello Piccolo.

Nel direttivo sono stati eletti dalle delegazioni, per i professionali Giampaolo Balsamo, Michele Frallonardo e Raffaele Lorusso, Emanuela Villani e Gianni Svaldi; per i collaboratori Ruben Rotundo e Mariapia Romano.

I sgretari provinciali eletti sono: Federica Marangio (Brindisi), Valentina Murrieri (Lecce), Massimo D'Onofrio (Taranto), Nino Bruno (Foggia), Aldo Losito (Bat).

Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da: Maria Teresa D'Arenzo, Fabbiano Tiziana, Michele Fortunato, Andrea Tedeschi per i professionali; Luigi Colomba per i collaboratori.

Il collegio dei probiviri sarà composto da Angela Balenzano, Valeria D'Autilia, Antonio Di Giacomo, Teresa Fabbricatore per i professionali; Pinuccio Pomo per i collaboratori.



