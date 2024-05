Diodato, live in estate con 7 speciali appuntamenti in Italia

Diodato in estate sarà live con sette speciali appuntamenti in alcune location italiane. Sette concerti che seguiranno il flusso espressivo del live in studio appena pubblicato 'Ho acceso un fuoco'.

È atteso il 19 giugno a Roma (Venere in musica - Tempio di Venere), il 7 luglio all'Isola di Panarea (ME, Eolie music fest), l'11 luglio a Lugano (CH, Estival Jazz - Long Lake Festival - Parco Ciani), il 20 luglio a Chies D'Alpago (BL, Dolomiti arena festival), il 28 luglio ad Alghero (SS, A special night), il 29 luglio nuovamente ad Alghero (SS, Lo quarter - Abbabula Festival) e infine il 4 agosto ad Agliasco - Paesana (CN, Suoni delle terre del Monviso).

Il cantautore ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con 'La mia terra', parte della colonna sonora del film "Palazzina Laf" di Michele Riondino con cui condivide la Direzione Artistica di Uno Maggio Taranto Libero e Pensante.

Diodato sarà live con un tour oltre confine nelle principali città del Brasile a partire da maggio: il cantautore è atteso a Curitiba (26 maggio), Rio de Janeiro (29 maggio), Jundiaí (1 giugno) e Sao Paulo (2 giugno), dopo essersi esibito live nel 2023 in date internazionali in Europa, America e Cina.

La data a Porto Alegre prevista il 24 maggio al Teatro Do Bourbon Country è stata annullata a causa delle gravi alluvioni che hanno colpito la città.

In autunno il cantautore sarà in tour nei principali teatri italiani, di cui sono già sold out le date di Milano, Torino, Mantova, Palermo, Bari, Lecce, Civitanova Marche e Mestre (VE).

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, partirà il 28 settembre da Grosseto. Gli ultimi appuntamenti si terranno il 25 novembre a Genova (Teatro Politeama Genovese) e il 27 novembre a Parma (Teatro Regio).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA