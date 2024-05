Serie C: Crotone battuto 2-0, Picerno al secondo turno play off

Grazie al successo casalingo per 2-0 contro il Crotone, il Picerno ha conquistato la qualificazione al secondo turno dei play off della serie C: sabato 11 maggio, in trasferta, affronterà il Taranto.

Nella partita giocata in serata allo stadio Curcio, davanti a circa mille spettatori, i lucani sono andati a segno al 22/o minuto del primo tempo con il capitano Esposito e al settimo minuto di recupero della ripresa con D'Agostino.

Per passare il turno, alla formazione allenata da Emilio Longo (sesta alla fine della regular season del girone C) sarebbe bastato anche un pareggio, visto che i calabresi sono arrivati noni. Nella sua storia, il Picerno non era mai riuscito a superare il primo turno dei play off per la promozione in serie B.



