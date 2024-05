Pd, nessuna inchiesta riguarda attività giunta Emiliano

"Nessuna inchiesta giudiziaria ha riguardato l'attività di questa Giunta, né di questa né di quella precedente. Certo, questioni giudiziarie hanno attraversato la Regione, gli uffici. Ma sono questioni di cui si deve occupare la magistratura, dobbiamo rafforzare i controlli e i presìdi di legalità. È un tema nazionale". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale pugliese, Paolo Campo, replicando alla mozione di sfiducia del centrodestra.

"Noi - ha continuato - abbiamo creduto che distruggendo scientificamente i partiti avremmo eliminato il malaffare dalla politica. Il malaffare è una questione culturale, è una questione che sta nelle pieghe della società e richiede processi storici, culturali ed economici molto più complessi. È bene che i magistrati facciano il loro lavoro. Ma l'approccio deve essere criteriato e soprattutto teso alla salvaguardia delle istituzioni e al rispetto delle istituzioni". "È certo - ha aggiunto - che le vicende che si sono verificate hanno comportato una discussione tra le forze politiche. Siamo abituati a discutere. Il tema, collega Ventola, è che su queste questioni dovremmo avere la prudenza, da uomini politici seri e maturi, di confrontarci analizzando il problema vero, perché è vero che, nonostante l'inchiesta "Mani pulite", in questo Paese non siamo riusciti a fare un salto avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA