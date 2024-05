Iniziato Consiglio Puglia su mozione sfiducia Emiliano

E' cominciato da poco il Consiglio regionale pugliese durante il quale verrà discussa e votata la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del governatore Michele Emiliano, presente in Aula. La mozione è stata depositata due settimane fa, dopo le inchieste e gli arresti per presunti episodi di voto di scambio che hanno portato anche alle dimissioni dell'ex assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia. Unico assente Donato Metallo del Pd. E' anche il primo Consiglio dopo le dimissioni dei consiglieri regionali del M5s dai loro ruoli in giunta e istituzionali.



