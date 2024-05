Frecce tricolori a Trani, Trenitalia offre 6 collegamenti in più

Ventimila posti offerti per raggiungere Trani e assistere all'esibizione delle Frecce Tricolori, in occasione dell'Air Show 2024, in programma nella cittadina pugliese domenica 12 maggio alle ore 15.30. Di intesa con Regione Puglia, committente del servizio, il Regionale di Trenitalia Puglia mette a disposizione sei collegamenti straordinari, dalla prima mattina e fino a tarda serata, in aggiunta ai 28 treni in circolazione sulla linea Bari-Foggia nei giorni festivi, per permettere a più cittadini possibile di assistere allo spettacolo aereo della pattuglia acrobatica nazionale.

"Un'opportunità - spuega una nota - che mira a incentivare la mobilità sostenibile in regione dando la possibilità di viaggiare comodi, lasciando l'auto a casa, per raggiungere la location dell'evento e visitare con tutta calma la perla dell'Adriatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA