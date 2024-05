FdI motiva sfiducia a Emiliano, 'ha creato consorteria potere'

"Nell'ambito dei suoi mandati ha dato avvio ad una consorteria di potere, rappresentata dal proliferare di agenzie, Cda, direttori generali, commissari e incarichi intuitu personae, ivi compresi i consiglieri del presidente, compreso il vicecapo di gabinetto, unica situazione in tutt'Italia, che ha fatto emergere una serie di criticità nel funzionamento e nella gestione di risorse pubbliche, oltre che gravare su tutti i pugliesi". E' un passaggio dell'intervento in Consiglio regionale del capogruppo di Fratelli d'Italia Puglia, Francesco Ventola, che ha motivato la mozione di sfiducia al governatore Michele Emiliano da parte di tutto il centrodestra.

"Noi - ha aggiunto - non siamo mai stati e mai saremo giustizialisti, e non utilizzeremo quelle che sono le legittime inchieste e i ruoli della magistratura per chiederle di andare via o di chiedere il voto di sfiducia. No, questo lo lasciamo fare a coloro che hanno il loro mantra politico nel giustizialismo. A noi non appartiene. Non ci appartiene e ci crediamo fedelmente: fino al terzo grado di giudizio tutti devono avere il sacrosanto diritto di potersi difendere, qualsiasi cittadino, di qualsiasi colore, di qualsiasi religione. È indubbio che le nomine che lei ha effettuato in questi anni intuitu personae hanno creato imbarazzo, se non vergogna, in questa Regione. Mai abbiamo sentito pubblicamente prendere le distanze, in maniera anche plastica". "In ogni settore - ha proseguito - a titolo esemplificativo quello della sanità e quello dei rifiuti, ci sono problemi seri per i pugliesi. La sanità, che purtroppo non è migliorata nel corso degli anni, e i rifiuti, che i cittadini continuano a pagare di più. Sulla sanità i ritardi nella costruzione dei nuovi ospedali San Cataldo e Monopoli-Fasano. Non so quante volte è andato a fare le false inaugurazioni. Ad oggi non c'è nessun malato".





