Attore Gifuni invece di Moro su manifesti a Maglie, 'un errore'

Il volto dell'attore Fabrizio Gifuni al posto di quello di Aldo Moro è finito per errore sui cartelloni affissi in città dal Comune di Maglie per pubblicizzare la cerimonia del 46esimo anniversario dell'omicidio di Moro, avvenuto il 9 maggio del 1978 e che la città in cui lo statista è nato celebra l'8 maggio. Al posto di una foto dell'ex presidente del Consiglio e leader della Dc, la tipografia che aveva ricevuto l'incarico dal Comune di realizzare il manifesto ha usato quella dell'attore Fabrizio Gifuni che ha interpretato Moro nel film Esterno notte di Marco Bellocchio nel 2022. La clamorosa svista ha rapidamente fatto il giro del web scatenando i commenti e costringendo il Comune a correre ai ripari coprendo tutti i manifesti con altri senza foto.

"Purtroppo è accaduto - commenta il sindaco Ernesto Toma - un errore gravissimo, chiedo scusa. A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell'errore non sono da ricercare all'interno dell'amministrazione cittadina, perché vista l'importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare".

"Non averlo fatto - prosegue - ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini". L'8 maggio nella sua città natale Moro sarà comunque ricordato con un corteo che, da palazzo di città, arriverà in piazzetta Caduti di via Fani.





