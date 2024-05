Job Meeting a Bari, i giovani laureati incontrano le aziende

Sono oltre cento i giovani in possesso di una laurea triennale o magistrale che questa mattina nel salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari hanno incontrato 22 aziende di Bari e Bat nella prima edizione del Job Meeting, iniziativa della Camera di Commercio di Bari, in partnership con l'Agenzia per il Placement dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il Job Meeting è il punto d'arrivo del Bando voucher per tirocini extracurriculari della Camera di Commercio di Bari nelle imprese del territorio, promosso dall'ente barese lo scorso marzo, con un contributo a fondo perduto di 36mila euro.

Attraverso i colloqui conoscitivi con i giovani laureati - che si sono registrati alla piattaforma per candidarsi al tirocinio extracurriculare della durata di sei mesi, le imprese ammesse al Bando e quelle risultate non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione hanno potuto valutare gli aspetti motivazionali anche per avviare, oltre al tirocinio, un eventuale rapporto di lavoro.

"Il Job meeting - ha dichiarato la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - è un'ottima opportunità non solo per le imprese del territorio che possono incontrare e conoscere giovani talenti che si sono appena formati nel percorso universitario ma anche per i neolaureati che possono costruire insieme alle aziende un percorso di crescita sul territorio".

I profili professionali maggiormente richiesti dalle imprese sono risultati marketing, amministrazione e finanza, informatica. Hanno partecipato alla prima edizione del Job Meeting anche aziende che ricercano laureati in ambito biologico e in scienze della comunicazione e della formazione.



