Domani a Taranto Innovation roadshow per lo sviluppo sostenibile

Sbarca domani a Taranto l'Innovation roadshow 2024, il tour nazionale dell'innovazione per sostenere lo sviluppo imprenditoriale sostenibile organizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le Case delle tecnologie emergenti (Cte) e Invitalia. A Taranto sarà protagonista il progetto Cte Calliope, nel dipartimento jonico dell'Università di Bari, in via Duomo, dalle 13.30 alle 18.30.

"Cte Calliope - si evidenzia in una nota - è un progetto di ricerca che nasce per comprendere il legame tra salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali, attraverso lo sviluppo di una piattaforma tecnologica che, per la prima volta, adotta un approccio citizen centric. L'obiettivo è accelerare la valorizzazione dei prodotti della ricerca e innovazione per fornire alle autorità competenti strumenti utili ad orientare gli interventi a tutela della salute e della biodiversità, soprattutto dagli effetti del cambiamento climatico". Sarà dunque un'occasione per mettere in rete il territorio con le altre Cte e presentare a un pool di investitori istituzionali le startup innovative.

La Cte di Taranto è costituita da oltre trenta partner guidati dal Comune, tra i quali enti pubblici, centri di ricerca, università, competence center, startup innovative e grandi aziende. Nella tappa di domani dell'Innovation roadshow è prevista l'inaugurazione del J-Co Hub, la Community del dipartimento jonico di UniBa che nasce con l'intento di mettere a frutto idee e progetti dei giovani laureandi, favorendo la contaminazione di competenze e l'incontro con le startup del territorio.



