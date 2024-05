Lecce: Gotti 'punto importantissimo, ma non so se decisivo'

Un altro passo verso la salvezza. E questo sembra quello decisivo. Ma Gotti frena: "Punto importantissimo, anche se non so se sarà decisivo - ha detto - comunque tiene a debita distanza i nostri avversari". La lettura della sfida? "Primo tempo di grande intensità: il Cagliari ci ha messo in difficoltà. L'espulsione ha dato un indirizzo alla partita, ma a quel punto il Lecce ha gestito bene, senza fretta.

Soprattutto abbiamo mosso molto bene gli avversari facendogli perdere qualche punto di riferimento. Quando è arrivato il pareggio, poi siamo andati molto vicini alla vittoria".

Almqvist decisivo: "Ha grande merito per il gol- ha detto- ci ha dato grande brillantezza nell'uno contro uno. Ma in generale vedo una squadra in gran forma: non vedo l'ora di giocare le altre partite". La sostituzione di Piccoli? "Non per demeriti- ha detto- era una partita calda e lui, già ammonito, gioca per caratteristiche naturali con una certa irruenza: non era il caso di rischiare". Ramadani soddisfatto del ritorno in campo: "Non siamo ancora salvi- ha detto- spero di conquistare la matematica già dallaprossima settimana. Bravi i nostri tifosi: senza di loro non avremmo questi punti"



