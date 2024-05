Il corteo storico di San Nicola guarda 'verso l'alto'

Sarà incentrata sulla rappresentazione del concetto di altezza, in cui la dimensione terrena e quella aerea saranno in dialogo continuo tra loro, l'edizione di quest' anno del corteo storico di san Nicola che aprirà il 7 maggio prossimo i tre giorni di celebrazione per il santo patrono di Bari. La manifestazione, che è organizzata dal Comune con l'Ati Doc Servizi soc. coop., Pooya srl e Password srl, è stata presentata oggi al Comune.

La dimensione terrena, è stato spiegato, riguarda la rievocazione storica tra le vie del centro sotto la guida artistica e registica di Raffaello Fusaro; quella aerea porterà invece i ballerini della compagnia ResExtensa in danza, sospesi in aria, grazie all'inventiva e alla poetica della coreografa Elisa Barucchieri.

"Poichè crediamo che il culto nicolaiano sia un patrimonio di questa città dai mille aspetti e infinite potenzialità, - ha detto il sindaco, Antonio Decaro - in questi anni ci siamo concentrati sul Corteo storico cercando di trasformare un evento della tradizione barese in uno spettacolo di richiamo nazionale.

Non è stato facile, e certamente la strada da percorrere è ancora lunga ma, come suggerisce il tema di quest'anno, abbiamo puntato in alto". "E lì, in cielo - ha proseguito - abbiamo trovato l'ispirazione per fare del Corteo storico un evento di arte e di bellezza senza mai dimenticare il legame con la storia, la fede e la tradizione".

"Quindi, pur conservando i riti storici del corteo, i figuranti, i miracoli, i timpanisti, i cavalli e tutti gli elementi caratteristici della tradizione - ha aggiunto - abbiamo voluto sperimentare un dialogo con l'arte provando a far conoscere ben oltre i confini cittadini e regionali la bellezza e la forza di San Nicola.

Di qui nasce il connubio con Elisa Barucchieri e con la straordinaria squadra che in questi anni ci hanno tenuto letteralmente tutti con la testa all'insù.

Anche quest'anno il tema scelto ci richiama tutti a una dimensione aerea, spirituale, ultraterrena e ci incoraggia a guardare oltre le frenesie quotidiane che ci vedono tutti con la testa rivolta verso il basso, magari sullo schermo di un cellulare". "Questo è il momento per provare ad alzare lo sguardo - ha concluso - immaginare il futuro, ritrovarci in un momento di fede e di bellezza che ha reso grande la nostra città e che può ancora dare forza alla nostra comunità".



