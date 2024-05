Giardino del libero pensiero ispirato a Giordano Bruno

A Castelluccio Valmaggiore nel Foggiano presto sarà realizzato il giardino del libero pensiero ispirato alla figura del filosofo Giordano Bruno. E' l'idea lanciata dall'amministrazione comunale nel corso del seminario di approfondimento intitolato "il fuoco del pensiero libero, Giordano Bruno" che si è tenuto ieri nel piccolo comune Foggiano. Un'idea ispirata dal professor Guido del Giudice, uno dei maggiori studiosi di Giordano Bruno, che ha già portato avanti un'iniziativa simile a Napoli.

Nel comune di circa 1200 abitanti è già presente un'associazione di volontariato Libero pensiero Giordano Bruno a pochi passi dal Comune. "Un'idea - ha sottolineato il sindaco Pasquale Marchese, in qualità anche di presidente dell'associazione - varata con l'amministrazione comunale e l'associazione nel solco delle attività rivolte soprattutto ai giovani e non solo per riflettere sull'idea di libero pensiero del grande filosofo. E' un luogo aperto, di passaggio per tutti, ed in un certo qual modo invita a riflettere liberamente, senza la necessità di rivolgersi ai social. Ed è questo l'aspetto diverso e più stimolante per le giovani generazioni".

Il primo cittadino ha sottolineato che nelle intenzioni dell'amministrazione "c'è anche il desiderio di realizzare una statua di Giordano Bruno da collocare nell'area".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA