FI Puglia, l'ingresso di Tupputi conferma l'appeal del partito

(V.'Puglia: ex capogruppo di 'Con Emiliano'...' delle 12.29) "L'ingresso del consigliere regionale Giuseppe Tupputi nella famiglia di Forza Italia dimostra e conferma l'appeal crescente del nostro partito, capace di attirare nuovo e qualificato consenso". Così il vice commissario regionale di Forza Italia in Puglia, il senatore Dario Damiani, durante la conferenza stampa di oggi in cui è stata ufficializzata l'adesione al partito e al gruppo del consigliere regionale Giuseppe Tupputi, ex capogruppo di "Con Emiliano".

"Ringrazio - ha aggiunto Damiani- Mauro D'Attis, commissario regionale, e il capogruppo Paride Mazzotta per aver dato seguito con successo all'apertura del partito nella nostra Puglia. Siamo certi che le elezioni europee confermeranno il grande lavoro che stiamo facendo per intercettare le forze moderate e civiche in Puglia e nel Paese".

"Benvenuto al collega Tupputi - ha affermato Paride Mazzotta, capogruppo in Consiglio regionale - con cui collaboreremo in Consiglio regionale. La maggioranza di Emiliano non è più in grado di portare avanti l'azione di governo e la Puglia merita una Giunta stabile e che sia nelle condizioni di affrontare e risolvere i problemi dei cittadini. In questo momento di impasse è evidente che sia tutto fermo ed è per questo che chi ha a cuore le sorti della nostra Regione guardi con attenzione al nostro partito, che è una grande famiglia aperta a ingressi di qualità dell'area moderata". "Ho aderito a Forza Italia con convinzione - ha dichiarato Tupputi - perché il segretario nazionale Antonio Tajani ha fatto un'apertura di portata storica al mondo civico in cui si sviluppa il mio percorso politico. La mia è stata una scelta di coerenza che ho fatto assieme al gruppo di amici e amministratori con cui condivido la mia attività: nella maggioranza regionale, purtroppo, si era perso il filo e la ragion d'essere di un movimento civico".



