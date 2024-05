A Bari dal 5 al 7 luglio torna Lungomare di libri

Dal 5 al 7 luglio, per il quarto anno, torna a Bari Lungomare di Libri. La giunta comunale ha infatti approvato lo svolgimento della manifestazione culturale che, come ormai da tradizione, è ospitata nella città vecchia e lungo la Muraglia, da largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant'Antonio, fino a piazza del Ferrarese. Il capoluogo pugliese si trasformerà, dunque, in una libreria a cielo aperto grazie alla presenza di librai ed editori del territorio, ma anche di autori provenienti da tutta Italia.

Il tema scelto è 'La memoria del mare', come spiega il Comune in una nota, ovvero "una metafora della mobilità, del viaggio, dell'avventura e delle migrazioni e un'occasione per riflettere su una serie di dicotomie quali emerso e sommerso, superficie e abisso, paura e divertimento".

Alla manifestazione aderiscono circa 25 librerie del territorio di Bari e oltre trenta editori pugliesi, ai quali si aggiungono tanti ospiti per dialogare sui libri e sui temi emergenti della letteratura contemporanea. Lungomare di Libri è promosso dal Comune di Bari in collaborazione con l'associazione Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia e il supporto organizzativo del Salone internazionale del libro di Torino. "Autori e autrici torneranno a Bari con le loro storie - spiega Piero Crocenzi, amministratore delegato del Salone del Libro -. Per il Salone è sempre prezioso portare la propria voce anche fuori dal Piemonte coinvolgendo librai, editori e l'intera filiera editoriale in occasioni di dibattito per lettori e lettrici di tutta Italia".



