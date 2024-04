Musica, arte e libri, torna il Primo maggio barese

Musica, in tre diverse aree, tanti ospiti, attività dedicate ai più piccoli, arte, libri e uno spazio per gli amanti del vintage. Sono i principali ingredienti della quinta edizione del Primo maggio barese, in programma mercoledì (dalle 10 alle 24) nel parco 2 Giugno del capoluogo pugliese. La manifestazione, organizzata da Soul club con il patrocinio del Comune di Bari, ha ottenuto l'assegnazione dell'Open call grandi eventi curata da Aret - Agenzia regionale del turismo e Pugliapromozione, che ha inserito l'appuntamento nella programmazione dei grandi eventi della Regione Puglia. La kermesse partecipa inoltre al circuito di festival italiani ed europei nella selezione di artisti emergenti. Sono tre le aree dedicate alla musica, a partire dal main stage. Ci saranno, fra gli altri, la giovane artista veronese Adriana, Gaetano de Caro e Fettuccine, reduci da X-Factor. Sul palco, in veste di presentatore, ci sarà l'attore barese Giuseppe Scoditti, affiancato da Alessandro Antonacci di LeZZanzare, ormai resident della manifestazione. In serata è inoltre previsto il live di Brusco, aperto da Puritano. Ci saranno poi altri due palchi, uno di musica elettronica e l'altro dedicato alla black music curato da Gutter Corp. Non mancheranno attività per i bimbi, fra giostre e gonfiabili, e l'area market vintage e handmade. Uno spazio sarà dedicato all'arte con la mostra fotografica 'Who are you' di Alina Loizzo, in arte Cenere 2.0, mentre nell'area elettronica la mattina ci sarà la presentazione del Libro 'In Puglia' di Piero Meli curato da Cinzia Cognetti. Altra novità è l'allestimento di un'area riservata ad attività socio-culturali, sanitarie e benefiche, in cui dare spazio e visibilità all'impegno di diverse associazioni locali. Infine gli operatori dell'unità di strada comunale Care for people faranno testare un simulatore per sensibilizzare sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.



