Scritte no vax su muri e mezzi dell'Asl nel Leccese

"I vaccini uccidono", "Medici pro vax infami assassini", "Troppi malori improvvisi, lo Stato tace che sono dai vax uccisi": sono alcune delle scritte comparse questa mattina sulle pareti, sui gazebi esterni e su alcune auto in dotazione all'Asl di Maglie, nel Leccese. I vandali hanno utilizzato la vernice spray recante il simbolo della W cerchiata di rosso, che firma i raid del movimento no vax.

La sede di via Sante Cezza del Servizio Logistico Dipartimento di Prevenzione Area Sud ospita anche il centro vaccinale. I carabinieri della Compagnia di Maglie hanno avviato le indagini e acquisito anche i filmati delle telecamere di sicurezza per cercare di di risalire ai responsabili.



