Questore Bari, 'città problematica ma livello sicurezza buono'

"Il potenziamento del controllo c'è stato, da questa estate per la polizia è aumentato il numero delle volanti attive. Bari è uno dei contesti meridionali problematici, ma ritengo che ci sia un buon livello di sicurezza". Lo ha detto il questore di Bari, Giovanni Signer, a margine delle celebrazioni per i 172 anni della polizia di Stato. A chi gli chiedeva un commento sulle indagini che stanno investendo la politica locale, Signer ha chiarito che "non sta al questore commentare l'immagine che stanno dando alcuni fatti di cronaca, dobbiamo attestarci ai dati: il fatto che siano diminuite le chiamate al 113 è un indicatore, il fatto che siano diminuiti alcuni reati contro il patrimonio è importante".

"E' vero che nella prima parte dell'anno abbiamo avuto aggressioni di minorenni in alcuni parchi - ha aggiunto il questore - ma le abbiamo contrastate immediatamente. Per quanto riguarda le spaccate, quando abbiamo arrestato alcuni responsabili, e più recentemente un soggetto al quale abbiamo addebitato sette episodi, i casi si sono interrotti". "A volte - ha detto Signer - abbiamo individuato i responsabili delle spaccate, abbiamo chiesto noi ai proprietari dei locali di sporgere querela, e in alcuni casi abbiamo avuto resistenze".

Quanto alla legalità all'interno delle istituzioni, il questore ha evidenziato che "tutti noi che svolgiamo una funzione pubblica dobbiamo essere i primi a dare l'esempio".

"Oggi abbiamo celebrato l'anniversario del 172 anni della polizia di Stato, che ha aiutato questa città in questi anni, insieme con le altre forze dell'ordine e alla magistratura, a fare un percorso di riscatto, un percorso che ha permesso di decapitare la stragrande maggioranza dei clan criminali e di dare un'opportunità alla città dal punto di vista economico e sociale". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine delle celebrazioni di 172 anni della polizia di Stato.

"Se Bari è cresciuta - ha aggiunto - è anche grazie all'azione della polizia in questi anni". Quanto alle azioni in favore della legalità, Decaro ha spiegato che "è importante il lavoro che fanno le istituzioni all'interno della città, le associazioni anti racket, Libera. Ci sono parrocchie, scuole e associazioni di cittadini che lavorano ogni giorno per tenere unita la comunità". Decaro ha inoltre ricordato che "il contributo delle forze dell'ordine e della magistratura è importante".



