Festa della transumanza nel Foggiano, in memoria di Facenna

A Carpino, nel Foggiano, torna la festa della transumanza organizzata da masseria didattica Facenna, proloco e rivista enogastronomica Like. Il 25 aprile si terrà una giornata di turismo esperienziale attorno all'arte pastorale e casara per vivere la cultura podolica e ricordare Antonio Facenna, il giovane pastore scomparso tragicamente nel settembre 2014 durante l'alluvione che colpì il Gargano, mentre si recava nel suo allevamento. L'evento viene realizzato con il contributo della Regione Puglia, il patrocinio di parco del Gargano, Comune di Carpino e centro studi tradizioni popolari terra di Capitanata.

"Con la festa - sottolineano gli organizzatori - si ricrea questo percorso interiore riscrivendo un patto culturale attorno alla vita pastorale. Tutto sarà vissuto in una enclave ancestrale dove il mondo sembra essersi fermato, dove gesti e consuetudini si ripetono da generazioni con gli occhi dispersi sulla piana di Carpino e le sue immense distese di ogliarola garganica, sul lago di Varano, il mare Adriatico e le Isole Tremiti".



