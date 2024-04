Tutor dell'università di Bari aiuteranno studenti detenuti

Entra nel vivo l'attività dei cinque vincitori del bando dell'università Aldo Moro di Bari per le attività di supporto agli studenti del Polo universitario penitenziario, che da circa tre anni offre ai detenuti la possibilità di accedere ai corsi di laurea universitari in Puglia, negli istituti penitenziari di Bari, Trani, Taranto, Turi e nell'istituto penale minorile di Potenza.

I tutor di Uniba, spiega l'ateneo in una nota, nei prossimi giorni inizieranno ad affiancare, di intesa con le direzioni, gli studenti detenuti per supportarli nei percorsi universitari da loro scelti. I tutor si occuperanno, in particolare, di contattare i docenti per reperire il programma degli insegnamenti, il materiale didattico e concordare le date di svolgimento degli esami. In più aiuteranno gli studenti nell'attività di studio e preparazione degli esami.

Attualmente sono 24 gli studenti detenuti iscritti ai corsi universitari Uniba. Il progetto è nato nell'anno accademico 2019-2020, con una serie di iniziative formative e culturali, e ha visto protagonisti detenuti nelle carceri pugliesi, operatori penitenziari, docenti, personale non docente, studenti, dottorandi e specializzandi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA