Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain al Medimex di Taranto

Sono i gruppi rock The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain i protagonisti della edizione 2024 di Medimex, la rassegna in programma a Taranto dal 19 al 23 giugno prossimi. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di presentazione nel teatro Fusco a Taranto.

"I nomi diciamo che rispecchiano un progetto preciso", ha spiegato Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/MediMex evidenziando che "l'anno scorso è stato un MediMex hard rock mentre quest'anno il progetto riguarda la nobiltà della musica pop- colta". "Inseguivo da tempo gli Smile di Johnny Greenwood e Thom Yorke, quindi siamo arrivati ai The Jesus and Mary Chain, un gruppo scozzese amatissimo dagli addetti ai lavori e ai Pulp che sono venuti una volta negli ultimi vent'anni - ha aggiunto Veronico - e che sono headliner al Primavera sound e l'unica data la terranno a Taranto".

"A Taranto invece sarà la prima data degli Smile che poi andranno a Roma mentre in questo momento è unica data a Taranto per The Jesus and Mary Chain di cui sicuramente avremo l'esclusiva del Centro Sud".

Il 22 giugno ci sarà il concerto degli Smile mentre il 23 di the Jesus and Mary Chain e Pulp. "Il tema quest'anno è l'intelligenza artificiale - ha continuato Veronico - che noi approfondiremo per quello che riguarda la musica e lo troveremo nelle mostre, lo troveremo nel mapping e lo troveremo tra i temi del professionale quindi questa diciamo è la caratteristica".

"A livello nazionale siamo la prima manifestazione che lo approfondisce così", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA