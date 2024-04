Perde il controllo della moto, muore un 22enne

Un 22enne di Andria è morto nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla vecchia strada che da Canosa di Puglia conduce a Minervino Murge, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende, la vittima era in sella a una moto di cui avrebbe perso il controllo finendo contro un albero: l'uomo è morto sul colpo. Ad chiamare i soccorsi è stato un suo amico che viaggiava sulla stessa strada in sella alla sua moto. Sull'accaduto indaga la polizia.





