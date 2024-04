Comunali Bari: Laforgia, ritiro candidati ipotesi meno probabile

"Esistono tante possibilità" ma quella del ritiro dei due candidati del centrosinistra a Bari "non mi sembra la più probabile". Lo ha detto a Un giorno da pecora il candidato alle Comunali di Bari, Michele Laforgia, sostenuto da M5s, Sinistra italiana e Italia Viva, +Europa e socialisti (rpt, +Europa e socialisti). "Il M5s - ha detto - ha dialogato con il Pd per due mesi cercando un candidato alternativo a me e che andasse bene a tutti e due. Il M5s è all'opposizione al Comune, quindi loro volevano un candidato indipendente dai partii e che non fosse espressione diretta dell'amministrazione uscente e gli hanno proposto Vito Leccese, che è capo Gabinetto del sindaco uscente".



