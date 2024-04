Carabinieri morti: lutto cittadino e funerali domani per Pastore

Lutto cittadino domani a Manfredonia nel Foggiano nel giorno dei funerali del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore di 25 anni morto nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Salerno insieme al collega, l'appuntato Francesco Ferraro di 27 anni di Montesano Salentino nel Leccese. Le esequie si terranno in cattedrale alle 10 e saranno celebrate dall'arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone.

"Assicuro la mia preghiera di suffragio per i giovani estinti entrambi di nome Francesco, e quella di tutta la Chiesa che è in Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo" - le parole dell'arcivescovo.

Francesco Pastore era figlio di Matteo, carabiniere in servizio presso il radiomobile di San Giovanni Rotondo. Oltre al papà, lascia la mamma Chiara, la sorella Sara e la fidanzata Vilma. "Aveva fin da bambino la divisa cucita addosso - ricorda chi lo conosceva - Era cresciuto con il mito del suo papà".

Grande commozione e partecipazione ieri sera al rientro della salma del maresciallo a Manfredonia.



