Perde il controllo della moto, un morto nel Barese

Un uomo di 34 anni è morto in un incidente avvenuto verso le due della notte scorsa in provincia di Bari, sulla strada provinciale che collega Ceglie del Campo ad Adelfia, città in cui risiedeva la vittima. Il 34enne era in sella a una moto di cui avrebbe perso il controllo finendo contro un muro. Per il motociclista sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La moto è stata sequestrata mentre la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per un paio di ore per consentire l'effettuazione dei rilievi da parte degli agenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA