Ordigno per aprire bancomat Bcc nel Foggiano, rubati 20mila euro

Circa 20mila euro sono stati rubati all'alba dallo sportello bancomat della filiale della banca di credito cooperativo (Bcc) di Rignano Garganico, nel Foggiano. Il bancomat è stato scassinato facendo esplodere un ordigno che ha causato ingenti danni alla sede dell'istituto di credito in piazza San Rocco. Il boato è stato avvertito in tutto il quartiere. Molti residenti hanno telefonato alle forze dell'ordine e alcuni sono scesi in strada spaventati.

Sono intervenuti carabinieri e i vigili del fuoco. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza.



