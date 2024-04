Al Petruzzelli il pianista Arciuli con opere di Haydn e Rzewski

Un recital del pianista Emanuele Arciuli è in programma domani alle 19 al teatro Petruzzelli di Bari. L'esibizione prevede un programma dedicato ad 'Andante e variazioni', in fa minore di Franz Joseph Haydn; e 'People united will never be defeated', 36 variazioni per pianoforte su 'El pueblo unido jamás serà vencido' (1975) di Frederic Rzewski.

Emanuele Arciuli suona regolarmente per alcune fra le maggiori istituzioni musicali. In Italia, ad esempio, collabora con orchestre come la OSN della Rai, il Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna, il Teatro Petruzzelli di Bari e l'Orchestra Verdi di Milano. Nel 2011 ad Arciuli è stato conferito il premio della critica musicale italiana Franco Abbiati come miglior solista dell'anno.

Tra gli altri riconoscimenti, una nomination per i Grammy Award per il cd dedicato a George Crumb.

Con un repertorio che spazia da Bach alla musica del nostro tempo, Emanuele Arciuli è ospite regolare di festival, orchestre ed istituzioni musicali tra le più prestigiose a livello internazionale. Il famoso pianista è titolare della cattedra di pianoforte principale al conservatorio Piccinni di Bari, insegna all'accademia di Pinerolo dove coordina il biennio postgraduate di pianoforte contemporaneo, ed è professore ospite in numerose Università̀ americane.



