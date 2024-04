Bari: Leccese, 'da Laforgia e Conte solo ultimatum'

"Ho provato in più circostanze, fino a ieri, a individuare una soluzione unitaria. Soluzione unitaria che per me vuol dire che ognuno dei contendenti fa un passo indietro per fare posto a un nome diverso che metta tutti d'accordo. Ma mi sa che dall'altra parte hanno un'idea diversa della parola unità". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative di Bari, Vito Leccese (sostenuto da Pd e Verdi) dal palco dell'evento 'Andiamo'.

"Anche ieri dal palco - ha aggiunto - mi è sembrato chiaro che la ricerca dell'unità fosse poco più che una formula retorica buona per un comizio. In realtà il messaggio, chiaro, l'ha espresso proprio Conte dal palco: Niente primarie, il nostro candidato è Laforgia. Poi l'ha ribadito lo stesso candidato, che in sostanza ha detto: E' necessario trovare una soluzione unitaria, e la soluzione unitaria non posso che essere io". "Questa - ha detto Leccese - non si chiama mediazione, questa si chiama imposizione. Questa non si chiama soluzione unitaria, questo si chiama ultimatum. E noi siamo stanchi di subire ultimatum. Non avete nessuna superiorità né morale, né culturale, per dare ultimatum, non siete i duri e puri, non siete i supereroi, non siete gli eletti. Per essere gli eletti, dovreste quantomeno farvi eleggere, invece di annullare le elezioni".



