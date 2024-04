Dopo omicidio nipote boss a Bari si intensificano controlli

"Abbiamo disposto la massima intensificazione dell'azione di prevenzione generale su tutto il territorio della città metropolitana, con servizi straordinari da parte dei reparti speciali delle forze di polizia. Sono in corso attività a 360 gradi per assicurare alla giustizia i responsabili e per prevenire qualsiasi ulteriore episodio con un impegno straordinario di tutte le forze di polizia e con l'intento di far comprendere alla cittadinanza la presenza di tutte le divise". Lo ha detto il prefetto di Bari, Francesco Russo, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato in seguito all'omicidio del pregiudicato Raffaele Capriati, ucciso nel quartiere Torre a Mare la sera di Pasquetta.

Al Comitato hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Antonio Decaro, il questore vicario Aldo Fusco, il comandante provinciale della guardia finanza Pasquale Russo, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco De Marchis e il comandante della polizia locale Michele Palumbo.

Quanto ai funerali di Capriati, il prefetto ha spiegato che le modalità saranno stabilite "a breve ma, e questo dipende soprattutto dal questore, ci muoveremo come abbiamo fatto negli ultimi tempi, quindi saranno privati".

Il sindaco Decaro ha chiarito di essere stato "tranquillizzato rispetto al fatto che magistratura e forze dell'ordine sono fortemente impegnate, c'è anche un rafforzamento del controllo sul territorio. Ma sono preoccupato dalle modalità dell'agguato (al pregiudicato Raffaele Capriati, ndr), dallo spessore criminale della persona che è stata uccisa e dalla possibilità che possano esserci delle reazioni, come accaduto spesso in città".

"Non ho mai detto - ha affermato ancora Decaro - che Bari sia una città sicura, ho sempre detto che Bari ha quattro organizzazioni criminali con 14 diramazioni. Con 14 gruppi criminali non posso dire che la città sia sicura. La città però è cambiata: vent'anni fa non si poteva entrare nella città vecchia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA