Decaro, biblioteca nel rione Japigia è un presidio di legalità

"In una zona che tutti pensavano fosse terra di nessuno, anzi che fosse terra di criminalità, abbiamo aperto un presidio di legalità". Con queste parole, ribadite sul suo profilo social, il sindaco di Bari Antonio Decaro oggi ha inaugurato la nuova biblioteca di comunità nel quartiere Japigia.

"In via Siponto - dice - dopo tante difficoltà, tra atti vandalici, incendi e burocrazia, siamo riusciti ad aprire una biblioteca di comunità e un centro famiglie con il mondo delle associazioni che da oggi vivranno insieme ai cittadini questo spazio nuovo". La biblioteca è stata battezzata 'Aquarius' ed è uno spazio riqualificato e dedicato ai cittadini che risiedono nel quartiere, ma aperto a tutti. Sarà gestita dalla Biblioteca dei ragazzi e dal Centro servizi per le famiglie Japigia-Torre a mare.



