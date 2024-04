Ad Andria il passaporto si richiede anche in ospedale

Richiedere il passaporto anche se si è ricoverati in ospedale oppure se in corsia si lavora. È quanto sarà possibile, a partire dalla prossima settimana, nel presidio fisso di polizia dell'ospedale Bonomo di Andria, inaugurato lo scorso 26 gennaio. Negli uffici sarà allestita una postazione dedicata a chi vuole richiedere o rinnovare il passaporto ed è ricoverato nella struttura ospedaliera, o è un familiare di un paziente oppure fa parte del personale sanitario.

L'obiettivo è "facilitare le richieste dei degenti e di coloro che li assistono che sono impossibilitati a recarsi negli uffici della questura per il rilascio del documento di espatrio", fa sapere la polizia che nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha registrato la presenza di un centinaio di utenti per la richiesta di rilascio del documento.

"Non si esclude - evidenziano dalla questura - che analoghe soluzioni possano essere realizzate a breve anche per altre situazioni di fragilità". Inoltre, chi ha prenotazioni già fissate a lungo termine ha la possibilità di anticiparle in quanto sono disponibili "posti sulla agenda ordinaria delle prossime settimane". Per farlo però, è necessario cancellare l'appuntamento calendarizzato attraverso il portale www.passaportonline.it.



