Scontri tra tifosi prima di Lecce-Roma, indaga la Polizia

Momenti di tensione questa mattina a Lecce, dove un gruppo di tifosi salentini avrebbe aggredito alcuni supporters della Roma, arrivati col bus in città per la partita in programma alle 18 allo stadio di Via del Mare.

A quanto si apprende, una volta arrivati al City Terminal, nella zona dell'ex Foro Boario, i sostenitori della squadra ospite sarebbero stati circondati e malmenati. Il tutto sarebbe scoppiato a causa di un giubbotto con i colori della Roma, poi rubato dagli aggressori.

Ad avere la peggio è stato un tifoso romanista che avrebbe riportato lievi traumi al volto ma pare abbia rifiutato le cure del 118. Il malcapitato, insieme ai suoi amici, si è rifugiato in un bar per evitare ulteriori conseguenze. Sull'episodio indaga la Digos.



