Schianto mortale nella Bat, sindaco Canosa 'si poteva evitare'

"Il tratto stradale su cui la scorsa notte si è verificato un incidente stradale mortale è insicuro. Non sono più disposto a tollerarlo: se il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, non è in grado di garantire la sicurezza di quel pezzo di strada può chiuderlo al traffico". È quanto dichiara Vito Malcangio, sindaco di Canosa di Puglia in riferimento all'incidente stradale accaduto la scorsa notte sulla provinciale 2 (ex 231) in cui un uomo di 49 anni è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita. L'auto su cui viaggiavano si è schiantata, per cause in fase di accertamento, contro un new jersey.

"Sin dal giorno del mio insediamento i lavori di completamento e messa in sicurezza di un'arteria stradale fondamentale quale la provinciale 2, sono stati oggetto della nostra attenzione - continua il primo cittadino - ma nonostante i numerosi incontri che hanno avuto luogo in Provincia con il presidente Lodispoto, nulla è accaduto".

"Se la strada fosse stata messa in sicurezza, ora non saremo qui a parlare di un grave lutto che rattrista la mia comunità", aggiunge il sindaco evidenziando che "la sicurezza stradale è una priorità".



