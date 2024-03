Dopo 5 anni la statua di Sant'Oronzo tornerà in piazza a Lecce

Dopo oltre cinque anni, sabato 13 aprile la statua di Sant'Oronzo tornerà a Lecce, in cima alla colonna romana. La statua, una copia in bronzo dell'originale, sarà issata al centro della piazza intitolata a Sant'Oronzo, patrono della città. Completata nell'atelier della Fonderia campana, sarà trasferita a Lecce giovedì 11 aprile, scortata dalla banda 'Città di Lecce' all'ingresso in piazza, e sarà esposta fino alla cerimonia del 13 aprile. Per questa iniziativa sono stati invitati, si legge in una nota del Comune, "tutti i donatori e le donatrici che, attraverso lo strumento dell'Art Bonus, hanno contribuito a raccogliere la somma di 240.630 euro, necessaria per la realizzazione della copia della statua originale, custodita a Palazzo Carafa". Tra coloro i quali hanno effettuato la donazione ci sono la Banca Popolare Pugliese (100 mila euro) e l'azienda Editunnel di Lecce (70mila euro).

La statua originale fu rimossa il 30 gennaio del 2019 per alcune operazioni di restauro. In base alle analisi e ai pareri scientifici acquisiti in quella fase, lo stato della struttura lignea interna e del rivestimento in rame esterno è risultato compromesso tanto da escludere il suo riposizionamento sulla colonna. "La soprintendenza ha dato, quindi, l'ok alla realizzazione di una copia e alla musealizzazione dell'originale, in un luogo - informa l'amministrazione comunale - che sarà individuato sulla base delle migliori condizioni di conservazione, di comune accordo fra tutti gli enti coinvolti (Comune, curia e soprintendenza)".

"La realizzazione della copia della statua del santo patrono - sottolinea il sindaco Salvemini - è stata un'impresa collettiva: la curia, il dipartimento di Beni culturali dell'università del Salento, la Soprintendenza, che ha seguito passo dopo passo il restauro dell'originale e la realizzazione della copia". "Come pastore di questa chiesa locale, fondata da Sant'Oronzo, sono felice per questo traguardo. Mi sembra un sogno - dichiara l'arcivescovo Michele Seccia - dopo tanti anni di solitudine della colonna della Piazza antica di questa città".



