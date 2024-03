Collettivi UniBa,il 9 aprile riunione Senato accademico su Maeci

Sono arrivati davanti alla sala in cui era riunito il senato accademico dell'università di Bari, armati di bandiere palestinesi, un grande striscione e un megafono per chiedere di "non partecipare al bando Maeci 2024 Italia-Israele" e di dire no "agli accordi con le università israeliane complici del genocidio in corso a Gaza". Sono gli studenti e le studentesse del collettivo 'Cambiare rotta' di Bari che questa mattina hanno "portato a casa la vittoria", dicono urlando nel megafono.

Ovvero la convocazione per il prossimo 9 aprile del senato accademico che si riunirà in seduta straordinaria per discutere proprio del bando Maeci. "Fuori la guerra dall'università", hanno scandito prima di bussare con insistenza sulla porta dietro cui il senato era in riunione. "Non vogliamo essere complici di un genocidio e non vogliamo che gli accordi vengano confermati", ha aggiunto una studentessa in jeans. A incontrare il gruppo di manifestanti, è stato il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, che ha confermato la riunione del 9 aprile del senato accademico e che ieri, fanno sapere dal collettivo, ha annunciato le sue dimissioni dal comitato Med Or, la fondazione di Leonardo Spa.



