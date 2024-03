Giovane morto in incidente era giocatore del real Zapponeta

(V:'Si schianta con l'auto, muore...' delle 9.27) Era un calciatore del real Zapponeta Michele Di Tommaso 21 anni il giovane deceduto nell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 141 alle porte del comune Foggiano. Nelle ultime stagioni ha giocato con la maglia del suo paese. Sgomento e incredulità nel mondo del calcio e fra i tanti amici che conoscevano Michele e che hanno giocato insieme oppure incontrato da avversario.

"Era il nostro numero 9 ed ora non c'è più. Per me era come un figlio oltre ad essere un giocatore sempre pronto, reattivo, educato e presente" - sottolinea Giovanni Capocchiano mister nonché responsabile dell'asd real Zapponeta squadra che milita nel campionato di seconda categoria. E' una grande perdita a livello soprattutto umano e poi a livello sportivo. Tutta la squadra è sconvolta".



