Assalto al bus del Bitonto calcio, giocatori aggrediti

"L'Us Bitonto Calcio condanna fortemente la vile aggressione subìta ieri sera al rientro da Rotonda" quando "alcuni facinorosi, incappucciati, hanno preso d'assalto il pullman della squadra, provocando paura e terrore nei tesserati neroverdi". È quanto si legge nel comunicato che la squadra di calcio di Bitonto (Bari) ha diffuso dopo quanto accaduto alla squadra al rientro dalla trasferta nel Potentino nella serata di ieri. La gara, valida per il girone H del campionato di Serie D, è terminata 3 a 0 per il Rotonda.

L'aggressione sarebbe avvenuta non appena il pullman con a bordo i calciatori è arrivato nella città del Barese. Gli atleti sarebbero stati strattonati e presi a schiaffi. Secondo quanto riferito, nessuno dei calciatori ha fatto ricorso alle cure mediche, ma sono rimasti tutti sotto choc per l'accaduto. "Questo è un atto che impone profonde riflessioni", ha commentato il presidente del Bitonto, Antonello Orlino.



