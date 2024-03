Allarme bomba a Trani, trovata borsa con falconi liquido e cavi

Una decina di flaconi contenenti del liquido, un cellullare e alcuni cavi aggrovigliati sono stati trovati nella piccola borsa da viaggio trovata questa mattina nella stazione di Trani e che ha fatto scattare l'allarme bomba e i controlli nelle scuole e lungo la linea ferroviaria Barletta-Bari sospesa dalle 6.26. Quanto sistemato nella borsa "è stato realizzato con l'aspetto di un ordigno: se era un vero o finto ordigno per ora non si sa però non si tratta dello scherzo di un ragazzino", ha detto Romeo Gallo, comandante provinciale dei vigili del fuoco della provincia Barletta-Andria-Trani. Sul materiale contenuto nelle ampolle saranno compiuti esami nei laboratori dell'istituto zooprofilattico di Foggia. "Quello che potrebbe sembrare e che assomiglia molto all'ordigno annunciato come biologico, ora è in sicurezza", ha continuato Gallo spiegando che "finché non vengono fatte le analisi sul materiale che è all'interno dei contenitori, non avremo certezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA