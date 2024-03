A 16 mesi ingerisce droga in casa, ricoverato 'è fuori pericolo'

Un bambino di 16 mesi è stato portato in ospedale per aver accidentalmente assunto della sostanza stupefacente (dalle prime indiscrezioni cannabinoidi) nella casa in cui vive con i genitori, nel Foggiano. Il piccolo ha acusato un malore e i genitori hanno allertato il 118: il piccolo è stato soccorso dai sanitari e trasferito con l'elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia dove, dopo i primi accertamenti medici, è stato dichiarato fuori pericolo.

Stando a quanto si è appreso, il piccolo è figlio di una coppia che vive nel Foggiano. Il papà è un cittadino straniero di circa 40 anni, la mamma è una 20enne del posto. I carabinieri stanno conducendo indagini per verificare esattamente cosa sia accaduto e se il piccolo abbia ingerito o inalato sostanza stupefacente e le eventuali responsabilità dei genitori. La famiglia - a quanto viene riferito - da tempo è seguita dai servizi sociali del Comune perché il contesto familiare è molto particolare. Il Comune sta anche valutando eventuali aiuti sotto il profilo psicologico e sociale.



