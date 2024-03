Due condanne a 24 anni per l'omicidio di Claudio Lasala

La corte d'assise di Trani, presieduta da Rossella Volpe, ha condannato il 23enne Michele Dibenedetto e il 21enne Ilyas Abid infliggendo a ognuno di loro 24 anni di reclusione. I due sono accusati di aver ucciso nella notte fra il 29 e il 30 ottobre 2021 a Barletta il 24enne Claudio Lasala in seguito a un litigio avvenuto in un bar.

Omicidio volontario aggravato per futili motivi l'accusa per i due imputati a cui sono state riconosciute "attenuanti generiche ritenute equivalenti - si legge nella sentenza - alla contestata aggravante".

Dibenedetto e Abid sono stati interdetti per sempre dai pubblici uffici. La sentenza di primo grado ha accolto la richiesta fatta dalla pm Roberta Moramarco che aveva chiesto la stessa condanna. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.



