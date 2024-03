'Aeropittura Mediterranea', Accademia belle arti di Lecce al Mam

S'intitola 'Aeropittura Mediterranea' l'opera realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Lecce all'interno dello stand dell' Università del Salento presente a Grottaglie per la seconda edizione del Mam (Mediterranean aerospace matching) che si chuide oggi. Il progetto pittorico è stato pensato, si legge in una nota dell'Unisalento, come una sintesi visiva tra due identità, "l'aerospace engineering in UniSalento e il territorio della Terra d'Otranto". L'opera si ispira ai principi dell'aeropittura, "in cui le traiettorie generate dai velivoli in movimento vengono sintetizzate in segni pittorici, come fossero visti dall'alto", e verrà poi donata dagli stessi studenti alla sede della Cittadella della Ricerca, dove Unisalento "concentra gli sforzi didattici nel corso magistrale di Aerospace Engineering".

Al Mam l'Università del Salento è presente con uno stand curato dal dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, nel quale si illustrano le principali attività di ricerca relative alle strutture aerospaziali, alla fluidodinamica, alla meccanica del volo e alla propulsione.



