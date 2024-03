Fiorello, clan di Bari faranno primarie per decidere chi comanda

"Che fretta c'era maledetta primavera?", tra un luogo comune e un altro - come scherzano Fiorello e Biggio durante il Mattin Show - a VivaRai2! si dà ufficialmente il benvenuto alla bella stagione e alla musica del "fiore all'occhiello" della scena musicale italiana: Rose Villain.

Nota dolente della puntata, come anche la descrive il conduttore, sono i recenti scandali politici nella regione Puglia. "Ecco il titolo 'La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo'. A Bari ci sono quattordici clan, ora faranno le Primarie per decidere chi comanderà" - scherza Fiorello per alleggerire il tono della notizia, per poi esprimere simpatia verso il sindaco Decaro - "Spero che questo si risolverà presto. L'ho conosciuto e abbiamo fatto insieme una corsetta sul lungomare di Bari, uno dei più belli d'Italia.

Sindaco io ti saluto e ti abbraccio!".

L'attenzione si sposta poi sul caso di Carmen Lorusso, detta Mari, la donna al centro dell'inchiesta che sta stravolgendo il capoluogo pugliese: "È indagata? Ah no, 'domiciliarizzata'. 'La consigliera trasformista, dai circoli vip al libro sull'amore'.

Ora leggiamo il curriculum perché non ne sappiamo tanto: moglie di Giacomo Olivieri, ritenuto l'artefice dell'inquinamento elettorale che ha scatenato la bufera nella regione e figlia dell'oncologo Vito Lorusso, arrestato a luglio per peculato e anche per furto di farmaci" - argomenta lo showman, per poi ironizzare - "Ma la vera protagonista cool della coppia è lei: io non ci vedo nulla di sospetto".

Si scherza poi sul presidente degli Stati Uniti: "Siccome una sua caratteristica è che cade sempre, scende una scaletta e boom!, si gira e cade, hanno fatto le sneakers anti-caduta, le Hoka Transport. È il primo caso di Presidente Subbuteo. I suoi collaboratori ogni tanto lo toccano e se lo giocano".

Ironia anche riguardo l'interesse di Pier Silvio Berlusconi, e di Mediaset, nei confronti di Amadeus: "Pier Silvio, vedi che parlo sempre di te! Posso confermare che c'è un interesse di Mediaset per Amadeus" - lo showman continua poi raccontando del trasloco di Pier Silvio e Silvia Toffanin - "Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Maneskin".



