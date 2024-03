Agriverso, la tecnologia al servizio della filiera agricola

Trasformare la filiera agricola puntando su tecnologie avanzate che valorizzino le produzioni, biologiche e a chilometro zero, per combattere la contraffazione del Made in Italy. È l'obiettivo di Agriverso, la piattaforma per la tracciabilità agroalimentare realizzata da Corvallis, azienda cyber del gruppo Tinexta, in collaborazione con Core Lab, il laboratorio di ricerca dell'Unisalento, il distretto Agroalimentare di qualità jonico salentino. Finanziata da Regione Puglia, Agriverso consente agli operatori della filiera di inserire, in maniera trasparente, i dati di un prodotto, dalla semina allo scaffale, che il consumatore scannerizzando con il proprio telefonino il Qr code sulla confezione, può conoscere. Sperimentata da ottobre a dicembre dello scorso anno, la piattaforma ha permesso ai consumatori di scansionare più di 11 tonnellate di prodotti agricoli.

"Agriverso è uno strumento che colma un gap tra la filiera e il consumatore finale", spiega Andrea Monti, direttore generale di Corvallis. Per Pantaleo Piccinno, presidente del distretto Agroalimentare di qualità jonico salentino "il destino del nostro settore si gioca sulle capacità dei produttori di instaurare rapporti chiari e duraturi con i consumatori, coinvolgendo la dimensione umana e territoriale delle aziende produttrici. E la tecnologia può aiutarci enormemente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA