Agguato in pieno giorno a Lecce, ferito un 41enne

Un uomo di 41 anni, Cristian Salierno, con precedenti penali, è stato ferito con colpi di pistola a una gamba davanti a un bar di viale Grassi, a Lecce.

Il malcapitato è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Vito Fazzi. A quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, che hanno agito in pieno giorno e in una zona trafficata, e a stabilire il movente.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I colpi, secondo alcune testimonianze ora al vaglio della polizia, sarebbero partiti da una moto in corsa.



